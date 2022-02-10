Obi-Wan Kenobi dizisi mayısta geliyor: İlk poster de yayınlandı

Star Wars serisinin en sevilen karakterlerinden olan Obi-Wan Kenobi’yi konu alan Disney+ yapımı dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak. Tarihin netleşmesiyle birlikte diziden ilk poster de yayınlandı.

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/FDBc6SfK7l — Disney+ (@disneyplus) February 9, 2022

‘Obi-Wan Kenobi’ isimli dizinin yayınlanacağı tarih, ilk Star Wars filmi olan ‘A New Hope’un yayınlanma tarihi 25 Mayıs 1977’den tam 45 yıl sonraya denk getirildi.

Ewan McGregor’ın Obi-Wan Kenobi’yi canlandıracağı dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek.

Uzun süredir beklenen dizide ana karakterlerin tekrardan Evan McGregor ve Hayden Christensen tarafından canlandırılacak olması hayranlarda büyük heyecan yaratmıştı.

Dizinin yönetmen koltuğunda yan serilerden birisi olan The Mandolorian bölümlerini yöneten Deborah Chow oturuyor.