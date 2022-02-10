Diken

Yaramazlara biraz batar!

Obi-Wan Kenobi dizisi mayısta geliyor: İlk poster de yayınlandı

Star Wars serisinin en sevilen karakterlerinden olan Obi-Wan Kenobi’yi konu alan Disney+ yapımı dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak. Tarihin netleşmesiyle birlikte diziden ilk poster de yayınlandı.

‘Obi-Wan Kenobi’ isimli dizinin yayınlanacağı tarih, ilk Star Wars filmi olan ‘A New Hope’un yayınlanma tarihi 25 Mayıs 1977’den tam 45 yıl sonraya denk getirildi.


Ewan McGregor’ın Obi-Wan Kenobi’yi canlandıracağı dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek.

Uzun süredir beklenen dizide ana karakterlerin tekrardan Evan McGregor ve Hayden Christensen tarafından canlandırılacak olması hayranlarda büyük heyecan yaratmıştı.

Dizinin yönetmen koltuğunda yan serilerden birisi olan The Mandolorian bölümlerini yöneten Deborah Chow oturuyor.

Ewan McGregor yeni Star Wars dizisine Obi-Wan Kenobi karakteriyle geri dönüyor

Binlerce dolarınız varsa Obi-Wan Kenobi’nin ışın kılıcı ya da ‘özel bir kadın’ Vivian’ın çizmeleri sizin olabilir

SON HABERLER

Salgın kendi gidişatına bırakıldı: 40 günde 7 bin 382 ölüm

Türkiye’de dün Covid-19’dan 108 bin 563 vaka, 266 can kaybı kaydedildi. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, 1 Şubat’dan bu yana 2 bin 61 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetiminde, ‘çok erken zafer ilan ettiğini’ söyledi.

Kıbrıslılar Falyalı cinayetini anlatıyor: Daha çok cenaze kalkar!

Kıbrıs Türk Baroları Birliği konsey üyesi Aslı Murat, Halil Falyalı’ya yönelik suikastın uzun süredir adada kulaktan kulağa konuşulduğunu belirtirken, CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün adada hukuksuzluğu getirdiği düşüncesinde.