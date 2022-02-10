Bir mağazaya gireceksin, ‘seks koçu’ dahil neler neler göreceksin

ZEYNEP GÜVEN ÜNLÜ

Ünlü İngiliz mağaza zinciri Selfridges, online alışverişe kayan tüketiciyi tekrar mağazaya çekebilmek için yeni hamleler peşinde. Müşteri ayakkabı, elbise almaya diye girip kendini özgüveni artırmaya yönelik kişisel gelişim seansında bulabilir, mini bir meditasyon deneyimi yaşayabilir, hatta bir seks koçuyla görüşüp cinsel hayatını renklendirmek üzere tüyolar alabilir.

Mağazanın içinde, teknolojiyle donatılmış kapsüllerde, ses, ışık ve koku uyaranlarına maruz kalarak bir tür saykodelik deneyim yaşamak mümkün. Fotoğraf: Jason Alden

Harry Golden Selfridges, 1908 yılında İngiltere’nin ilk çok katlı mağazasını kurmakla kalmadı, alışverişte büyük bir devrime de imza attı. O güne kadar ‘angarya’ sayılan alışveriş, kurucusunun adını taşıyan Selfridge mağazalarında ‘eğlenceli bir iş’ haline geldi. Nasıl mı?

Çalışanlar mağazaya gelen müşteriyi samimi bir nezaketle karşılıyor, kendini evinde gibi hissetmesi için elinden geleni yapıyordu. Satılan ürünler mağazanın ortasında, müşterinin ulaşabileceği şekilde sergileniyor, parfümleri, şapkaları deneyerek almak mümkün oluyordu. Zaman zaman mağaza içinde açılan sergiler müşterilerin ilgisini çekmenin bir başka formülüydü. ‘Müşteri her zaman haklıdır’ mottosunu ilan ve broşürlerinde sık sık kullanan da Selfridge’di.

Selfridge İngiltere’nin ilk çok katlı mağazası. Fotoğraf 1920’lerden.

Selfridge müşteride heyecan uyandırma konusunda hep başarılı oldu.

SuperSelf / SüperSen

Aradan geçen yüz küsur yıldan sonra mağazacılık yine ‘sihirli değnek’ arıyor. Zira, müşteri online alışverişin konforuna alıştı, artık mağazaya gitmek için çok fazla sebep yok. Kaldı ki alışverişe çıkacak parası olan insanın zaten yeterince çantası, paltosu, botu var. Onlar da daha fazla ‘şey’ değil, daha farklı ‘şeyler’ arıyor. Ne de olsa, devir deneyim devri.

İngiltere’nin prestijli gazetesi The Guardian, önümüzdeki günlerde Selfridge mağazasına gidecekleri bekleyen bir dizi etkinlikten bahseden bir yazı yayınladı. Yazıya göre, ‘SuperSelf / SüperSen’ başlığı altında toplanan etkinlikler, kişisel gelişim odaklı programlar içeriyor:

SuperSelf / SüperSen, kişisel gelişim odaklı bir mağaza etkinlik programı, ‘wellness / sağlıklı yaşam’ yerine, ‘feel goodness / kendini iyi hissetmek’ demeyi tercih ediyor.

Örneğin, pozitif psikoloji uzmanları tarafından verilen beş dakikalık özgüven koçluğu seansına katılanlar, güçlü yönlerini keşfedip onları daha etkili kullanmayı öğrenebiliyor. Yahut, değişim seansına girenler, ödüllü hipno-terapistlerle çalışarak korkularıyla yüzleşiyor ve kaygılarından kalıcı olarak kurtulmayı hedefliyor. Olmazsa olmaz nefes terapisi sunulan seçenekler arasında. Dahası var: Cinsel hayatında sorun yaşayanlar bir psiko-seksolog ile görüşüp kafalarındaki sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Güzellik atölyeleri, sevgililer gününe özel mağaza içi partiler, sanal fal servisleri…Liste uzayıp gidiyor.

The Guardian, kişisel gelişim odaklı etkinlik serisinin, Selfridges’in ilk etkinlik paketi olmadığını söylüyor. Önceki aylarda, edebiyat ve çevre konularında da kapsamlı programlar düzenlenmiş. Ekonomik daralma, turist sayısındaki azalma, e-ticaretin yükselişi, pandemi etkisi derken iyice düşen satışları yeniden ayağa kaldırmak için değişik stratejiler deniyor. Mağazacılık yeniden altın yıllarına döner mi? Dönüşün formülü ne olur? Bu formülü kim bulur? Hem profesyoneller hem de müşteriler için heyecan verici sorular bunlar.