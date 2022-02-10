AKP’li vekilden gazeteciye tehdit: Sana ulaşırsam perişan ederim

BirGün muhabiri İsmail Arı, bir haberle ilgili görüşüne başvurmak için aradığı AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay tarafından tehdit edildi.

Ahmet Akay. (Fotoğraf: Twitter)

Arı, Twitter paylaşımında AKP’li vekili yeğeni ve aynı zamanda avukatı olan Şerafettin Akay’ın satışı yasak uzun namlulu bir silahla ateş ederken kaydedilmiş bir videosuna ulaşması üzerine aradığını ifade etti.

Söz konusu videoyu paylaşan gazeteci şunları kaydetti: “Akay, ‘Sana ulaşırsam seni perişan ederim’ diye beni açıkça tehdit etti. Milletvekili Akay’a, ‘Beni tehdit ediyorsunuz’ dememe rağmen sözlerini küfür ve hakaretlerle sürdürdü. Ayrıca Akay’ın bu ilk vukuatı da değil. Daha önce de oğlunun memura rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.”

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın (@ahmetakayurfa) avukatının satışı yasak uzun namlulu silahla videosuna ulaştım. AKP Milletvekili Akay'ı bir açıklamanız var mı? Diye aradım. Akay, "Sana ulaşırsam seni perişan ederim" diye beni açıkça tehdit etti. İşte avukatının o videosu👇 pic.twitter.com/YbnBGKc9NE — İsmail Arı (@ismailari_) February 10, 2022

Arı daha sonra Şerafettin Akay’a ait olduğunu belirtiği ‘ilginç’ birkaç fotoğraf paylaştı.