Akşener’e göre bugünkü tablo 2001’den vahim: Tarihe ‘Erdoğan krizi’ diye geçecek

AKP’nin iktidara geldiği dönemden itibaren büyümenin yavaşlayıp yoksulluğun derinleştiğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülkede 2001 krizinden daha vahim bir tablo oluştuğunu söyledi.

İYİ Kalkınma Kongremiz | Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener’in açılış konuşması. https://t.co/a2Do7WM9cC — İYİ Parti (@iyiparti) February 10, 2022

‘İYİ Kalkınma Kongresi’nde konuşan Akşener “Devlet yönetiminde ciddiyetsizliğin liyakatsizliğin hüküm sürdüğü, milletimizin göz göre göre enflasyona ezdirilip yoksulluğun derinleştiği, krizlerin normalleştiği, istikrarın mumla arandığı Türkiye gerçekliğini beraber yaşıyoruz” dedi.

‘Bu krizi Türkiye daha fazla taşıyamaz’

Akşener şunları söyledi: “Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tetiklediği tarihe Erdoğan krizi olarak geçecek bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz. Berbat politikalar, kötü beklenti yönetimi içine hapsedildiğimiz kur enflasyon sarmalı içerisinde maalesef bugün ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip beş ülkeden biri oldu.”

Ekonomik kriz ortamında Merkez Bankası’nın (MB) itibarsızlaştırıldığını belirten Akşener, “Politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki bağ tamamen koptu. Hatta Hazine yatırımcılarla yapacağı toplantılarına MB yetkililerini dahil bile etmedi. Planlama ve risk analizi kavramlarına düşman bu yönetim anlayışı nedeniyle sanayicimiz günlerce elektriksiz doğalgazsız kaldı” dedi.

“Bugün karşımızda elektrik ve doğalgaz faturalarıyla adeta haraca bağlanan iflasın eşiğindeki esnafımız var” diyen Akşener şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz bu ekonomik enkazın tek sebebi yalnızca son dönemde izlenen politikalarda değil 2003-2020 yani AKP iktidarında Türkiye dikkate değer bir büyüme hikayesi yazamadı. 1981-2002 arasındaki dönemde gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı büyüme performansı AKP dönemine göre daha yüksekti.”

‘AKP’nin ilk yıllarından itibaren…’

AKP döneminde gelen sıcak paranın verimli yatırımlar yerine inşaata yönlendirildiğini, kamu bankalarının finansal istikrar için bir ‘tehdit’ haline geldiğini belirten Akşener “Tüm bu olumsuz tablo AKP iktidarının daha ilk yıllarından itibaren atıldı ve bugün ülkemizde 2001 krizinden daha vahim bir tablo oluştu. Yani Erdoğan her zaman olduğu gibi bir kez daha zamanında en çok kınadığı şeyin ta kendisi oldu” dedi.

Akşener anlattığı problemleri çözmeye hazır olduğunu belirterek, “Bu nedenle bugün makro istikrarı nasıl sağlayacağımızı, İYİ Parti iktidarı döneminde uygulayacağımız ekonomi ve kalkınma programımızın makro ekonomik istikrar bölümünü oluşturacağız” dedi.