Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnşaat maliyetleri aralıkta fırladı, rekorlara devam

İnşaat maliyet endeksi, aralıkta yıllık yüzde 67,74 artış kaydederek rekor serisini sürdürdü.

Kaynak: TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70 arttı.

Endeks kasım ayında da aylık yüzde 7,94, yıllık yüzde 48,87’lik artışla yine rekor kırmıştı.


Alt kalemlere bakıldığında aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 artış var.

Yıllık bazdaysa malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi ise yüzde 24,01 artış gösterdi.

Kaynak: TÜİK

Bina ve bina dışı yapılarda durum

Bina inşaatı maliyet endeksi, aralıkta aylık yüzde 15,23, yıllık yüzde 66,88 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi tarafındaysa aylık yüzde 17,27, yıllık yüzde 70,63 artış var.

Kasım: İnşaat maliyetindeki artışta yeni rekor

Ekim: İnşaat maliyetleri yeniden yükselişe geçti

SON HABERLER

300 lira istenen montu nasıl 10 liraya yaptırdım?

Fermuar Hastanesi deyince aklınızda devasa bir yer canlanmasın. Üsküdar’da eski bir pasajda, taş çatlasın 10 metrekarelik  bir tuhafiyeciden bahsediyoruz. Ben fermuarımı yaptırırken kapıda beş kişi kuyrukta bekliyordu. Sohbete başladık. İki kişi benim gibi Avrupa yakasından gelmiş. Tanıdık müşteriler de vardı. Herkes Vehbi beyin ustalığına ve dürüstlüğüne iknaydı.

İstanbul’da Halk Ekmek’e zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek büfelerinde 1.25 liradan satlan 250 gram normal ekmek, cuma gününden itibaren 2 TL’den satılmaya başlayacak.