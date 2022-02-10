İnşaat maliyetleri aralıkta fırladı, rekorlara devam

İnşaat maliyet endeksi, aralıkta yıllık yüzde 67,74 artış kaydederek rekor serisini sürdürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70 arttı.
Endeks kasım ayında da aylık yüzde 7,94, yıllık yüzde 48,87’lik artışla yine rekor kırmıştı.
Alt kalemlere bakıldığında aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 artış var.
Yıllık bazdaysa malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi ise yüzde 24,01 artış gösterdi.
Bina ve bina dışı yapılarda durum
Bina inşaatı maliyet endeksi, aralıkta aylık yüzde 15,23, yıllık yüzde 66,88 yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi tarafındaysa aylık yüzde 17,27, yıllık yüzde 70,63 artış var.