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Yaramazlara biraz batar!

Yazar Aslı Erdoğan, Özgür Gündem davasında beraat etti

Yazar Aslı Erdoğan, kapatılan Özgür Gündem gazetesindeki yazıları nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

Erdoğan, gazetede köşe yazarlığı ve yayın danışma kurulu üyeliği yapıyordu. Yazıları nedeniyle İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt propagandası’ suçundan dava açılmıştı.


Mahkeme, önceki duruşmada Erdoğan’ın internetteki yazılarının URL’sinin siber şubeden sorulmasını istemişti.

Davanın ikinci ve karar duruşması bugün görüldü.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre mahkemeye ulaşan yazıda, Erdoğan’ın yazılarının tespit edilemediği belirtildi.

Mahkeme de ‘isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığını’ belirterek beraat kararı verdi.

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