Akşam Postası / 10 Ocak 2022

Singapur verileri: Covid-19 ölümleri en çok Sinovac yaptıran grupta görüldü
Singapur Covid-19 kaynaklı ölümlerin aşılara göre dağılımını paylaştı.
Omicron, yeniden enfekte olma riskini de artırdı
Araştırma: Soğuk algınlığı Covid-19’a karşı koruyabilir
İllere göre haftalık vaka sayısı: İstanbul ikiye katlandı
Profesörden ‘süper grip’ uyarısı
İmamoğlu ‘savundu’: ‘Ahmak’tan kastı Soylu’ymuş
Yüsek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada savunma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kullandığı ‘ahmak’ kelimesinin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.
Rapor: 900 gazete ve 138 kanal kapandı, mezunların yüzde 95’i başka iş yapıyor
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Kan sulandırıcı ilaçlar cepten ödenecek
Covid-19 enfeksiyonu tedavi protokolünde de yer alan kan sulandırıcı ilacın üretici firması, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaptığı iskontoyu kaldırdı. Kutusu 283 lira olan ve pıhtı atmasını engelleyen enjeksiyon halindeki ilacın 116 lirasını hastalar kendi ceplerinden ödemek zorunda kalacak.
HDP binasına saldırı girişimi sonrası serbest bırakılan zanlıya tutuklama kararı
HDP’nin İstanbul’un Bahçelievler ilçe binasına saldırı girişiminde bulunan Muhammed Eren Sütçü, itiraz üzerine tutuklandı.
HDP’li vekile ‘fotoğraf’ fezlekesi
Anket: Ekonomiyi muhalefetin daha iyi yöneteceğini düşünenler çoğunlukta
MetroPOLL anketine göre ‘Ekonomiyi kim daha iyi yönetir’ sorusunun yanıtında muhalefet az farkla da olsa önde.
ORC anketi: ‘Millet ittifakı’ yeni yıla da önde başladı, AKP’de düşüş sürüyor
Bilim kurulu üyesi: Vakalar yavaş yavaş Anadolu’ya doğru taşınıyor olabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, en çok vakanın İstanbul’da görüldüğünü belirterek, “Vakalar yavaş yavaş Anadolu’ya taşınıyor olabilir” dedi.
IMF’den Türkiye gibi ülkelere uyarı: Fed’in faiz artışlarına hazır olun
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yaptı.
Ekonomist Yeşilada: Erdoğan hayal görüyor, enflasyon düşerse diplomamı yakarım
10 yıllık tablo: TL mevduat hiç bu kadar kaybettirmemişti
Zamlar ve artan vakalar tüketimi frenledi: Kontaklar kapandı, dışarda yiyip içen yok
Gözaltına alınan yazar Fatih Yaşlı serbest
Gözaltına alınan akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı, serbest bırakıldı.
‘Kim milyoner olmak ister’deki soru Fenerbahçe’yi kızdırdı
Fenerbahçe kulübü, ATV’deki yarışma programındaki bir soruyu ‘ciddiyetsiz’ olarak tanımlayarak kanaldan açıklama bekledi. Kanal özür diledi.
2021’de iş cinayetlerinde 2 bin 170 kişi öldü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2021 yılında 2 bin 170 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Özkoç’a 250 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç hakkında kendisine ‘hakaret ettiği‘ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu; 250 bin liralık tazminat davası açtı.
Rahim ağzı kanserine karşı ’90-70-90′ formülü
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre rahim ağzı kanseri, dünyada ortadan kaldırabilecek ilk kanser türü olabilir. Örgüt bunun için ülkeleri, 2030 yılına kadar ’90-70-90′ formülünü hayata geçirmeye çağırıyor. İlk hedef, kız çocuklarının yüzde 90’ının HPV’ye karşı aşılanması.
Boğaziçi’nde ‘kayyım düzeni’: Yarı zamanlı akademisyenlerin dersleri iptal edildi
Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanla anayasa hukuku dersi veren Dr. Serkan Köybaşı, kayyım yönetiminin yarı zamanlı akademisyenlerin derslerini iptal ettiğini duyurdu.
Beklenti karşılanmadı ama hükümet KKM’lerin başarılı olduğunda ısrarcı
Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL’yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının büyüklüğü 107 milyar TL’nin üzerine çıktı.
Galatasaray’da 4’üncü Fatih Terim dönemi sona erdi
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim görevinden ayrıldı.