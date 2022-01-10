Akşam Postası / 10 Ocak 2022

Singapur verileri: Covid-19 ölümleri en çok Sinovac yaptıran grupta görüldü

Singapur Covid-19 kaynaklı ölümlerin aşılara göre dağılımını paylaştı.

İmamoğlu ‘savundu’: ‘Ahmak’tan kastı Soylu’ymuş

Yüsek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada savunma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kullandığı ‘ahmak’ kelimesinin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

Rapor: 900 gazete ve 138 kanal kapandı, mezunların yüzde 95’i başka iş yapıyor

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Kan sulandırıcı ilaçlar cepten ödenecek

Covid-19 enfeksiyonu tedavi protokolünde de yer alan kan sulandırıcı ilacın üretici firması, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaptığı iskontoyu kaldırdı. Kutusu 283 lira olan ve pıhtı atmasını engelleyen enjeksiyon halindeki ilacın 116 lirasını hastalar kendi ceplerinden ödemek zorunda kalacak.

HDP binasına saldırı girişimi sonrası serbest bırakılan zanlıya tutuklama kararı

HDP’nin İstanbul’un Bahçelievler ilçe binasına saldırı girişiminde bulunan Muhammed Eren Sütçü, itiraz üzerine tutuklandı.

MetroPOLL anketine göre ‘Ekonomiyi kim daha iyi yönetir’ sorusunun yanıtında muhalefet az farkla da olsa önde.

Bilim kurulu üyesi: Vakalar yavaş yavaş Anadolu’ya doğru taşınıyor olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, en çok vakanın İstanbul’da görüldüğünü belirterek, “Vakalar yavaş yavaş Anadolu’ya taşınıyor olabilir” dedi.

IMF’den Türkiye gibi ülkelere uyarı: Fed’in faiz artışlarına hazır olun

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yaptı.

Gözaltına alınan yazar Fatih Yaşlı serbest

Gözaltına alınan akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı, serbest bırakıldı.

‘Kim milyoner olmak ister’deki soru Fenerbahçe’yi kızdırdı

Fenerbahçe kulübü, ATV’deki yarışma programındaki bir soruyu ‘ciddiyetsiz’ olarak tanımlayarak kanaldan açıklama bekledi. Kanal özür diledi.

2021’de iş cinayetlerinde 2 bin 170 kişi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2021 yılında 2 bin 170 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Özkoç’a 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç hakkında kendisine ‘hakaret ettiği‘ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu; 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Rahim ağzı kanserine karşı ’90-70-90′ formülü

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre rahim ağzı kanseri, dünyada ortadan kaldırabilecek ilk kanser türü olabilir. Örgüt bunun için ülkeleri, 2030 yılına kadar ’90-70-90′ formülünü hayata geçirmeye çağırıyor. İlk hedef, kız çocuklarının yüzde 90’ının HPV’ye karşı aşılanması.

Boğaziçi’nde ‘kayyım düzeni’: Yarı zamanlı akademisyenlerin dersleri iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanla anayasa hukuku dersi veren Dr. Serkan Köybaşı, kayyım yönetiminin yarı zamanlı akademisyenlerin derslerini iptal ettiğini duyurdu.

Beklenti karşılanmadı ama hükümet KKM’lerin başarılı olduğunda ısrarcı

Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL’yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının büyüklüğü 107 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Galatasaray’da 4’üncü Fatih Terim dönemi sona erdi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim görevinden ayrıldı.