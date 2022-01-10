Galatasaray’da 4’üncü Fatih Terim dönemi sona erdi

Soma faciası sonrasında bir madenciyi tekmeleyen ve dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın özel lalem müdür yardımcısı olan Yusuf Yerkel’e yeni atandığı ticari ataşelik görevinde ayda 6 bin avro (yaklaşık 93 bin TL) maaş verilecek.