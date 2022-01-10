Galatasaray’da 4’üncü Fatih Terim dönemi sona erdi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim görevinden ayrıldı.
Burak Elmas’ın başkanlığa gelmesinin ardından sözleşmesi uzatılan Fatih Terim, kadroya genç isimler transfer etmişti. Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de ise 20’inci hafta sonunda Trabzonspor’un 22 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 1’inci Lig ekibi Denizlispor’a taraftarı önünde penaltılarla elendi.
Terim’in Galatasaray’daki 4’üncü döneminde takım 176 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar tüm kulvarlarda 97 galibiyet alıp 44 kez sahadan yenik ayrıldı. 340 atıp 209 gol yiyen sarı-kırmızılı takım bu maçların 35’inden beraberlikle ayrıldı.
Kötü gidişat, Terim’in ayrılığıyla sonuçlandı.
Başkan Burak Elmas ve Terim bugün Nef Stadyumu’nda bira araya gelmişti. 15 dakika süren toplantıda durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra ayrılık kararı çıktı.