Bilim kurulu üyesi: Vakalar yavaş yavaş Anadolu’ya doğru taşınıyor olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, en çok vakanın İstanbul’da görüldüğünü belirterek, “Vakalar yavaş yavaş Anadolu’ya taşınıyor olabilir” dedi.

Covid-19 salgında son günlerde vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrediyor. Omicron varyantının kolay bulaşıcılığının da etkisiyle vakalar artarken pikin şubat ayının ilk haftalarında görülmesi bekleniyor.

Prof. Şener, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne’nin en çok vaka artışı görülen iller olduğunu belirterek bu kentlerin İstanbul’la geliş-gidiş trafiğinin yoğunluğuna dikkat çekti.

“Vakalar yavaş yavaş Anadolu’ya doğru taşınıyor olabilir. Taşınma süreci uzun dönem devam edecektir” diyen Bilim kurulu üyesi, bunun beklenen bir süreç olduğunu, panik yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Profesör, şöyle devam etti: “Bu vakalardaki tırmanış devam edecek diye düşünüyoruz. İllerin geneline de yayılacaktır. Önümüzdeki üç hafta içinde salgında pik seviyeleri görme ihtimalimiz çok yüksek. Ondan sonra yavaş yavaş düşme trendine girecektir. Bu, beklediğimiz dalga ve tırmanış.”

‘Hastanelerde ciddi tırmanış beklemiyoruz’

AA’ya konuşan Şener, ayakta hasta bakım hizmeti verilen aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere acil servislerde ciddi anlamda bir hastalık yükü oluşacağını ifade etti.

PCR testlerinin yapıldığı laboratuvarlarda da yoğunluk beklediklerini belirten Şener, şunları kaydetti: “Bunlara yönelik Sağlık Bakanlığımız her türlü hazırlığı yapıyor. Önümüzdeki zaman dilimi içinde hastaneye yatış, yoğun bakım servisleri ve solunum cihazlarında tedavi görebilecek hasta sayılarında ciddi bir tırmanış beklemiyoruz.”

Şener, İzmir ve Çanakkale gibi illerde aşılama oranı yüksek olmasına rağmen üçüncü doz aşı yaptıran kişi sayısının az olduğunu, salgından korunmak için bir an önce herkesin hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerektiğini dile getirdi.