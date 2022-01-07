Vaka artışına karşı üç önlem masada

Vaka sayısının Omicron varyantı nedeniyle hızla artmasının ardından üç önlemin masada olduğu bildirildi.

Günlük vaka sayısı 14 günde neredeyse üç katına çıkarak 70 bin seviyesine dayandı. Hastanelerdeki PCR ve aşı kuyrukları ise devam ediyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre tiyatro, sinema, konser ve lokantalara yüzde 50 kapasite sınırı getirilebilir.

Statlarda olduğu gibi kapalı mekanlarda da üçüncü doz aşı şartının gündemde olduğu belirtilen haberde, 21 Ocak-7 Şubat tarihlerindeki ara tatilin uzatılması da seçenekler arasında.