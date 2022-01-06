TTB: Okullar açık kalmalı; 5-11 yaşa aşı hakkı verilmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu, çocuk hasta sayısının arttığını, 5-11 yaş arasındakilere de aşı hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

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Okul Çalışma Grubu’nun Omicron’un diğer varyantlara göre çocukları daha kötü etkilemediği vurgusu yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ancak toplumdaki vaka sayısı artışına paralel olarak çocuk hasta sayısını artıyor. Okulları Omicron varlığında açık tutmak ve daha güvenli yapmak için gerekenler basittir. Pandemide ikinci yılı geride bıraktığımız bu günlerde pandemi ile ilgili bilgi birikimi mevcut ve virüsten koruyucu aşı imkânı varken, kaynaklar ve ülkemizdeki sağlık kapasitesine rağmen hâlâ okulları açık tutamamak diye bir durum söz konusu olmamalıdır. Nasıl diğer sektörler açık tutuluyorsa okullar da açık tutulmalıdır.”

Açıklamada okulların ilk açılan ve son kapanan yerler olması gerektiğini hatırlatıldı: “TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu olarak tüm dünyada söylendiği gibi; aşı bulunmamışken, pandemiyle nasıl baş edileceği tam net değilken “Okullar ilk açılan son kapanan yerler olmalıdır” diyorduk. Artık aşı var, bilgi birikimi var, kaynak var. Artık “Okullar hiç kapanmayan yerler olmalıdır” diyoruz. Daha önce de uyardığımız gibi Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluklarını yerine getirmeli, alınması gereken koruyucu hizmetleri ve tedbirleri almalıdır. Topluma da çağrımızdır; çocuklarımızı ve geleceğimizin daha fazla zarar görmemesi için, pandemiden en az zararla çıkabilmemizin yolu aşı olmak ve tedbirlere uymaktır.”

‘Sınıflar birbirine karışmamalı‘

TBB, okullar için aşağıdaki önlemlerin alınmasını önerdi

Çocuklar yemeklerini sınıfta sırasında oturarak yemeli, yemekhane ve kantin gibi toplu yemek alanları kullanılmamalıdır.

Sınıfların birbirine karışması engellenmelidir.

Sınıf mevcutları 30’un altına indirilmelidir.

Öğretmenlerin aşı hatırlatma dozları tamamlanmalıdır.

Yatılı okuyan ya da yurtta kalan öğrencilere aşı zorunluluğu getirilmelidir.

12-18 yaş için aşılama daha çok teşvik edilmeli, okul aşısı programları oluşturulmalı ve çocukların aşıya daha kolay ulaşması sağlanmalı.

FDA tarafından onaylanmış ve CDC, EMA gibi kurumların önerdiği bir aşı ile 5-11 yaş arası çocuklara aşı hakkı verilmeli.

‘Yarıyıl tatillerinde seyahatler ve kapalı yerlere gidilmemeli‘

Okulda çalışan ya da öğrencilerin testi pozitif çıktığında filyasyon kurallarına uyulmalı, semptomu olan öğrenciler okula kabul edilmemeli ve veli taahhütnamelerine uyulması sağlanmalı.

Yarıyıl tatilinde öğrenciler ve veliler seyahat ve kapalı yerlere gitmekten kaçınması konusunda uyarılmalı, okul dışı zamanlarda Covid-19 açısından yüksek riskli aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Okullara hızlı testler ücretsiz dağıtılarak sınıf kapama uygulamasından vazgeçilmeli, 10 gün içinde iki vaka çıkan sınıflarda sadece hasta çocuklar izole edilmeli ve diğer çocuklar okulda her gün test yapılarak eğitime devam edebilmelidir.

‘Çalışan herkese tam doz aşı zorunluluğu getirilmeli‘

Pandeminin uzun sürmesinin toplumda önlemlerin gevşemesine neden olduğu hatırlatılarak şöyle devam edildi:: “Kış mevsiminde görülen mevsimsel hastalıkların da dönemsel artış zamanında bulunmaktayız. Bu durumda Covid-19 salgınının ikinci yılında elimizde kullanılabilecek pek çok araç mevcut ve sosyal olarak zorluğa yola açan kısıtlamalardan bu araçları kullanarak kaçınmak mümkündür. Virüse karşı koruyucu olduğunu bildiğimiz aşı uygulaması ve maske-mesafe-hijyen uygulamasına devam etmek, kapalı ortamlarda havalandırılmadan uzun süre bulunmamak hâlâ önemini korumaktadır. Omicron dalgası sırasında okulları daha güvenli hale getirebilmenin yolu toplumu Covid-19 için daha güvenli yapmaktan farklı değildir.”

Açıklamada topluma yönelik aşağıdaki önerilerde bulunuldu:

Vakaların ne kadarının çocuk yani 18 yaş altı olduğu ve bu hastaların yaş grupları günlük olarak açıklanmalıdır.

Birden fazla çocuk eş zamanlı hasta olduğu için kapanan sınıf sayısı ve bunların tüm sınıf sayısına oranı günlük olarak bildirilmelidir.

Tam aşılı tanımı hatırlatma dozları ve hastalığı geçirmiş olmayı da içerecek şekilde ülkemizde uygulanan bütün aşılara göre yapılarak, özellikle risk gruplarının (65 yaş üzeri, bağışıklık yetmezliği olanlar, sağlık personeli) hatırlatma dozlarını yapması sağlanmalıdır.

Sağlık personelinden başlayarak çalışan herkes için tam doz aşı olma zorunluluğu getirilmelidir.

‘Hızlı testler ücretsiz kullanıma sokulmalı‘