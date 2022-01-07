Bilim kurulu üyesi: Omicron piki şubatın ilk iki haftasına kadar beklenebilir

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, salgında Omicron varyantı nedeniyle şubat ayının ilk haftalarında pik görüleceğini söyledi.

Günlük vaka sayısı 14 günde neredeyse üç katına çıkarak 70 bin seviyesine dayandı. Hastanelerdeki PCR ve aşı kuyrukları ise devam ediyor.

İHA’ya konuşan Şener, varyant bağlantılı vaka artışlarının tedbirlerle bağdaştırılmasını doğru bulmadığını belirterek, aşılama oranları yüksek ülkelerde de ciddi vaka artışlarının kayda geçtiğini ifade etti.

Profesör, Türkiye’de vaka tırmanışının devam edeceğini ancak bunları tamamının Omicron olmadığını vurgulayarak “Delta ve Delta Plus varyantıyla Omicron el ele gidiyor. Bu durum bizim açımızdan özellikle birkaç hafta daha tehlike barındırıyor” dedi.

Şener, Delta ve Delta Plus’taki hastaneye yatış oranının Omicron’a göre daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, Omicron varyantındaki pikin şubat ayının ilk iki haftasına kadar yaşanabileceğini aktardı.