Anket: Ekonomiyi muhalefetin daha iyi yöneteceğini düşünenler çoğunlukta

MetroPOLL anketine göre ‘Ekonomiyi kim daha iyi yönetir’ sorusunun yanıtında muhalefet az farkla da olsa önde.

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar’ın Twitter hesabından paylaştığı Türkiye’nin Nabzı Aralık 2021 verilerinde katılımcılara ‘Sizce iktidar mı muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir‘ sorusu yöneltildi.

Yüzde 36,7’si ‘muhalefet‘ yanıtı verirken, yüzde 35,4’ü ‘iktidar‘ dedi.

‘İkisi de yönetir‘ diyenlerin oranı yüzde 10,3.

Bu pazar milletvekili seçimi yapılsa oy verilecek partiye göre dağlımda ise iktidarın ekonomiyi yönetebildiğine dair en düşük oran yüzde 6,3le CHP seçmenin görüldü.

Aynı şekilde AKP seçmenin de muhalefetin ekonomiye yönetebildiğine dair inancı yok denecek kadar az; yüzde 1,6.