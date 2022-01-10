Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP binasına saldırı girişimi sonrası serbest bırakılan zanlıya tutuklama kararı

HDP’nin İstanbul’un Bahçelievler ilçe binasına saldırı girişiminde bulunan Muhammed Eren Sütçü, itiraz üzerine tutuklandı.

Sütçü, 28 Aralık 2021’de binaya girmiş ancak silahı tutukluk yapınca içeridekiler tarafından etkisiz hale getirilmişti. Çevredeki bir dükkana kaçan zanlı polis tarafından yaklaşık yarım saat sonra gözaltına alınmıştı.


‘Silahla tehdit ve yaralama‘ suçundan tutuklanması talep edilen saldırgan, 3 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Savcılık, zanlının ev hapsine alınması kararına itiraz etti. Bir üst mahkeme, itirazı haklı bularak tutuklama kararı verdi.

HDP merkezine silahlı saldırı girişiminde bulunan kişi serbest bırakıldı

HDP Bahçelievler binasına saldırı girişimine gizlilik kararı

İstanbul’da HDP binasına silahlı saldırı girişimi: ‘Faciadan dönülmüş’

SON HABERLER

Profesörden ‘süper grip’ uyarısı

Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, son haftalarda hızla yayılan enfeksiyon kaynaklı hastalıkların ‘süper grip’ olabileceğini belirtti.