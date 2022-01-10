İstanbullular kur korumalı mevduat sistemine güvenmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre aralık ayında İstanbulluların ilk gündem maddesi ekonomi oldu.

Araştırmaya göre İstanbul halkı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artan döviz kuru karşısında çözüm olarak duyurduğu ‘kur korumalı TL vadeli mevduatının’ başarılı olmayacağını düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 81,9’u ise kurdaki düşüşe rağmen artan fiyatların eskiye dönmeyeceği görüşünde.

Araştırma sonucunda hazırlanan rapora göre, İstanbullunun ev içinde en çok konuştuğu konular arasında ekonomik sorunlar, döviz ve altında gerçekleşen düşüş var.

Kur korumalı mevduat sisteminin başarılı olup olmayacağı sorusuna katılımcıların yüzde 57,7’si ‘Başarılı olmayacak’ derken, yüzde 17,8’i ‘Başarılı olacak’ dedi. Yüzde 24,5’i ise fikrinin olmadığını belirtti.

Kur korumalı mevduat sisteminde döviz ve TL arasında oluşacak farkın devlet hazinesi tarafından ödenmesineyse katılımcıların yüzde 58,8’i doğru bulmadı. Yüzde 17’i uygulamayı doğru bulurken yüzde 24,2’siyse ‘Fikrim yok’ dedi.

Yüzde 70,1 kur korumalı mevduat sistemi sisteminin en çok yüksek gelirli kesime fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtirken, yüzde 8,3 orta gelirli, yüzde 4 dar gelirli kesimin fayda sağlayacağı görüşünde. Yüzde 17,6’nınsa fikri yok.

Katılımcıların yüzde 81,9’u döviz kurunda yaşanan düşüşe rağmen ürün fiyatlarının eskiye dönmeyeceğini düşünürken, yüzde 8,1’i eski fiyatlara döneceğini, yüzde 10’u ise fikrinin olmadığını belirtti.

Sadece yüzde 25 ekonominin iyileşeceğini düşünüyor

Katılımcıların yüzde 43,8’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 30,7’si ekonominin seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 25,5’i ise ekonominin iyileşeceğini ifade etti.

Kendi ekonomik durumu konusundaysa yüzde 37,6 kötüleşeceğini belirtirken yüzde 40,4’ü durumunun değişmeyeceğini, yüzde 22’si ise durumunun iyileşeceğini ifade etti.

Yüzde 53,7’inin kazancı geçinmeye yetmiyor

Araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 53,7’si geçinemeyecek kadar, yüzde 43,1’i geçinecek kadar, yüzde 3,2’si ise ek birikim yapabilecek kadar kadar kazanıyor.

Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların yüzde 39,3’ü altın, yüzde 25’i kripto para aldığını belirtti. Bunları döviz yatırımları takip etti.

Yüzde 64,5 kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini, yüzde 10,6 güvenli bulduğunu, yüzde 4,8 kısmen güvenli bulduğunu yüzde 20,1 ise fikrinin olmadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 29,6’sı borç aldığını, yüzde 8’i borç verdiğini belirtti.

Araştırmada İstanbulluların duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,8 olarak ölçülürken kaygı seviyesiyse 7,5 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçen ay 7,7 olarak ölçülmüştü. Yaşam memnuniyeti seviyesi ise 4,3 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,8 olarak ölçüldü.