2021’de iş cinayetlerinde 2 bin 170 kişi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2021 yılında 2 bin 170 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSİG’in verilerine göre en çok iş cinayeti 260 ölümle İstanbul’da kayda geçerken, bu kenti 102 ölümle İzmir, 99 ölümle Kocaeli izledi.

Ölümlerin yüzde 29’una Covid-19, yüzde 16’sına trafik-servis kazası, yüzde 14’üne ezilme-göçük, yüzde 12’sine düşme neden oldu.

Ticaret/büro iş kolu 345 ölümle ilk sırada yer aldı. Ölen sağlıkçıların sayısı 229’du.

Ölenlerin 2 bin 5’i erkek, 165’i kadındı. 62 çocuk, 94 sığınmacı yaşamını yitirdi.