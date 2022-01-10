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Yaramazlara biraz batar!

2021’de iş cinayetlerinde 2 bin 170 kişi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2021 yılında 2 bin 170 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSİG’in verilerine göre en çok iş cinayeti 260 ölümle İstanbul’da kayda geçerken, bu kenti 102 ölümle İzmir, 99 ölümle Kocaeli izledi.


Ölümlerin yüzde 29’una Covid-19, yüzde 16’sına trafik-servis kazası, yüzde 14’üne ezilme-göçük, yüzde 12’sine düşme neden oldu.

Ticaret/büro iş kolu 345 ölümle ilk sırada yer aldı. Ölen sağlıkçıların sayısı 229’du.

Ölenlerin 2 bin 5’i erkek, 165’i kadındı. 62 çocuk, 94 sığınmacı yaşamını yitirdi.

Rapor: 2020’de 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti

2019’un iş cinayeti rakamları: 115’i kadın 67’si çocuk 1736 işçi öldü

2018 bilançosu: En az 1923 iş cinayeti

Önceki yıla göre arttı: 2017’de en az 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

2016’da iş cinayetlerinde 1970 işçi hayatını kaybetti, 56’sı çocuktu

Utanç bilançosu: 2015’te en az 1730 iş cinayeti işlendi

2014’te 1570 işçinin öldüğü açıklandı ancak İş Güvenliği Meclisi’ne göre sayı daha fazla

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