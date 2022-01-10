ORC anketi: ‘Millet ittifakı’ yeni yıla da önde başladı, AKP’de düşüş sürüyor

ORC Araştırma Şirketi, Ocak 2022’nin ilk anket sonuçlarını açıkladı.

41 ilde 7 bin 100 kişiyle düzenlenen ankette katılımcılara, “Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 30,2’si bu soruya AKP derken, MHP diyenlerin oranıysa yüzde 8,5 çıktı.

Ankete göre CHP’nin oy oranı yüzde 24,2 iken İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 15,3 olarak ölçüldü.

Ankete göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı‘nın oy oranı yüzde 38,7 olurken, CHP ve İYİ Parti’nin içinde bulunduğu ‘millet ittifakı‘nın oy oranıysa yüzde 39,5.

ORC / Ocak 2022



"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"



•AKPARTİ:%30,2

•CHP:%24,2

•İYİ PARTİ:%15,3

•MHP:%8,5

•HDP:%8,4

•GELECEK:%3,1

•DEVA:%2,9

•SP:%1,6

•TDP:%1,4

•MEMLEKET PARTİSİ:%1,3

•YENİDEN REFAH:%0,8

•BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ:%0,7

•DEMOKRAT PARTİ:%0,5

•DİĞER:%1,1 pic.twitter.com/9fm8cLDXTT — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) January 10, 2022

Şirketin 2021’in son günlerinde düzenlediği ankette karasızlar dağıtıldığında AKP’nin yüzde 30,8, CHP’nin yüzde 25,1 oy oranına sahip olduğu gözüküyordu.