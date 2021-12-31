ORC’den yılın son anketi

ORC Araştırma’nın 2021’in son günlerinde düzenlediği ankete göre karasızlar dağıtıldığında AKP yüzde 30,8, CHP yüzde 25,1 oy oranına sahip.

Genel seçime bir buçuk sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

ORC Araştırma’nın 24-27 Aralık tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 675 kişi ile yüz yüze yaptığı seçim anketine göre ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nın 1,6 puan önünde görünüyor.

Ankette kararsızların yüzde 14’lük oranla AKP ve CHP dışındaki partileri geride bıraktığı görülüyor. Kararsızlar dağıtıldığında durum şöyle:

AKP yüzde 30,8

CHP yüzde 25,1

İYİ Parti yüzde 15,5

MHP yüzde 8,6

HDP yüzde 8,3

Gelecek Partisi yüzde 3,2

DEVA Partisi yüzde 3

Saadet yüzde 1,5

TDP yüzde 1,3

Memleket Partisi yüzde1,2

Diğer yüzde 1,5