Anket: ‘AKP gelecek seçimde gider’ diyenler yüzde 53,7

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların yüzde 53,7’si AKP’nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğine inanıyor. Yüzde 37,8’i ise AKP’nin iktidarda kalmaya devam edeceği görüşünde.

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Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

MetroPOLL Araştırma şirketi kurucusu Özer Sencar’ın paylaştığı eylül ayı anketinde önceki genel seçimlerde AKP’ye oy veren seçmenler, ‘AKP gelecek seçimi kazanır mı‘ sorusuna yüzde 65,8’le “Evet” yanıtını verdi. Seçmenlerin yüzde 25,7’si ise “AKP gidecek” dedi.

Aynı seçimde MHP’ye oy verenlerin yüzde 55,2’si “AKP iktidarını sürdürecek“, yüzde 38,3’ü ise “İktidardan düşecek” dedi.

AKP’nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğine en çok inanlar ise CHP’liler oldu: Yüzde 83,2. Ancak önceki seçimlerde CHP’ye oy veren 11,8 ise AKP’nin devam edeceği görüşünde.

İYİ Parti seçmeni yüzde 79,2’le AKP’nin gelecek seçimlerde gideceğine inanırken bu oran HDP’ye oy veren seçemlerde yüzde 79,7 oldu.