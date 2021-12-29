MetroPOLL anketi: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geride bıraktı

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı yüzde 5’lik farkla geride bıraktı.

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Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunun sorulduğu ankette AKP yüzde 23.9, CHP yüzde 20.3, İYİ parti yüzde 10.5, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 3.9, DEVA Partisi yüzde 1.9, Saadet Partisi yüzde 1.1, Gelecek Partisi yüzde 0.8, diğer partiler yüzde 1.7 oranında oy aldı.

Kararsızlar yüzde 11.1’lik kısıma tekabül ederken protesto oy 9.9, “Cevap yok” 4.9 olarak belirlendi.

Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar dağıtıldığında AKP ve MHP’nin yüzde 37,6’lık toplam oyu CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin yüzde 43,1’lik oyunun gerisinde kaldı.

Sancar’ın Twitter’dan bir kullanıcıya verdiği yanıta göre söz konusu araştırma 11-15 Aralık arasında yapılmış.

Sancar ayrıca, kararsızların dağıtılmadığı parti oy desteklerinin zaman içinde değişimini içeren grafiği de paylaştı.