Anket: CHP, AKP’yi yakaladı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında AKP yüzde 31,8, CHP ise yüzde 30,3 olarak ölçüldü.

Ankete göre ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nın 5,2 puan önünde ölçüldü.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Yöneylem, ekim ayında 27 ilde yaptığı araştırmada katılımcılara “Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yöneltti.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında, yüzde 31,8’i AKP’yi, yüzde 30,3’ü CHP’yi, yüzde 13,1’i İYİ Parti’yi, yüzde 10,6’sı HDP’yi, yüzde 6,4’ü MHP’yi, yüzde 1,2’si DEVA Partisi’ni, yüzde 1,1’i Yeniden Refah Partisi’ni, yüzde 0,8’i Saadet Partisi’ni, yüzde 0,7’si Gelecek Partisi’ni, yüzde 0,7’si ise TİP’i destekleyeceğini belirtti.

Buna göre ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 43.4, ‘cumhur ittifakı’nın oyu ise yüzde 38,2 olarak belirlendi. Böylelikle ekim ayı itibarıyla ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nın 5,2 puan önünde ölçüldü.

Kararsızlar

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce seçmenlerin yüzde 26,7’si AKP’yi, yüzde 25,4’ü CHP’yi, yüzde 10,3’ü İYİ Parti’yi, yüzde 8,8’i HDP’yi ve yüzde 5,1’i MHP’yi destekleyeceğini belirtti. Kararsızlar, önceki aya göre yaklaşık iki puanlık azalışla yüzde 9,9; oy kullanmama eğilimde olanlar yüzde 8 olarak ölçüldü.

‘Erdoğan’a oy verir misiniz?’

‘Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?’ sorusunu seçmenlerin yüzde 57’si ‘Asla oy vermem’, yüzde 33,5’i ‘Kesinlikle oy veririm’ şeklinde yanıtladı. Erdoğan’a ‘Asla oy vermeyeceğini’ söyleyenlerin oranın son bir ayda 1 puan arttığı görüldü.

Türkiye’nin sorunları

Ankete katılanlara, “Türkiye’nin acilen çözülmesi gereken sorunları nelerdir?” diye sorulduğunda ‘ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısı’ üçlüsünü gösterenlerin oranı yüzde 85 oldu.

Bununla birlikte “Türkiye ekonomisinin mevcut durumundan kim sorumludur?” sorusuna; yüzde 55,3 ‘Erdoğan’, yüzde 11 ‘ekonomi bakanları’, yüzde 26,1 ‘dış güçler’, yüzde 7,6 ‘bilmiyorum’ yanıtını verdi.

‘Türkiye iyi mi yönetiliyor?’

‘Sizce Türkiye iyi mi, yoksa kötü mü yönetilmektedir?’ sorusuna araştırmaya katılanların, yüzde 63’ü ‘kötü yönetiliyor’, yüzde 23.4’ü ‘iyi yönetiliyor’ yanıtını verdi.

Erken seçim

Araştırmada uzun süredir siyasetin gündeminde olan erken seçim tartışmaları konusunda da seçmenlere, “Türkiye’de erken seçim yapılmasının yanında mı yoksa karşısında mısınız?” sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 54,8’i erken seçim isterken, yüzde 38,9 erken seçime karşı olduğunu dile getirdi.

Anketten önce çıkan diğer notlar ise şöyle:

*Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, cumhur ittifakının Erdoğan’ı, HDP’nin Selahattin Demirtaş’ı,

millet ittifakının ise Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi durumunda, seçmenlerin yüzde 37’si Erdoğan’ı, yüzde 33’ü Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 12,5’i Demirtaş’ı destekleyeceğini söyledi.

*Ankette ikinci turda muhalefet adayına, Erdoğan karşısında oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 52; Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 35 olarak ölçüldü.

*Olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan’a Mansur Yavaş 18 puan; Ekrem İmamoğlu 14 puan üstünlük sağlıyor.