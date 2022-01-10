Kan sulandırıcı ilaçlar cepten ödenecek

MESUDE ERŞAN

Covid-19 enfeksiyonu tedavi protokolünde de yer alan kan sulandırıcı ilacın üretici firması, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaptığı iskontoyu kaldırdı. Kutusu 283 lira olan ve pıhtı atmasını engelleyen enjeksiyon halindeki ilacın 116 lirasını hastalar kendi ceplerinden ödemek zorunda kalacak.

Koçak Pharma, enoksaparin sodyum etken maddeli, Oksapar adlı ilacı için devlete sağladığı indirimden vazgeçti. İlacın muadilleri var ancak şu anda piyasada bulunmuyor.

Covid-19 nedeniyle çok yazılıyor

Konuyla ilgili Diken’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle şu anda bu ilacın çok yaygın reçete edildiğini söyledi. İskontonun kalkmasının, kutu başına 116 lirayı eczacıya ödemesi gerektiği anlamına geldiğini belirten Özcan, “İki ya da üç kutu yazılmışsa ödenecek meblağ ciddi rakamlara ulaşıyor” dedi.

Firma iskonto değişikliğini depolara, depolar da eczacılara bildirdi. Özcan şöyle konuştu: “Firma özetle, ilacı veririm ama iskontoyu vermem diyor. Geçen hafta ilacı alanlar fark ödemiyordu. Bu hafta geldiğinde, neredeyse yarısının ücretini kendi ödeyecek. Rakam yüksek, parası olmayan nasıl alacak? Bu önemli bir kan sulandırıcı ilaç. Sadece Covid-19’da artan pıhtı atma riskini önlemek için değil, pek çok ameliyatlardan sonra kullanılıyor. Kalp ve beyin hastalıkları açısından da önemli.”

Firmanın mali endişeleri nedeniyle iskontodan vazgeçmiş olabileceğini söyleyen Özcan, şöyle devam etti: “Bu durumda eczanenin yapabileceği bir şey kalmıyor. Cebinde parası olmayan vatandaş, ilacı alamayacak. Biz de zor durumda kalıyoruz. Kamudan bu durumun acilen çözüme kavuşturulması, hastalarımızın rahatlıkla bu ilaca ulaşılabilmesini sağlaması için gerekin yapılmasını talep ediyoruz.”