Singapur verileri: Covid-19 ölümleri en çok Sinovac yaptıran grupta görüldü

Singapur Covid-19 kaynaklı ölümlerin aşılara göre dağılımını paylaştı.

Buna göre en az can kaybının yaşandığı grup Moderna aşısı yaptıranlar arasındaydı. En çok can kaybı ise Sinovac aşısı yaptıranlarda kaydedildi.

5,5 milyon nüfuslu ülkede Sağlık Bakanı Ong Ye Kung’un aktardığı verilere göre geçen yıl Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 802 kişiden 555’i yani yaklaşık yüzde 70’i tam aşılı değildi.

Nüfusun yüzde 87’si ise tam aşılı.

Yaptırılan aşılara can kayıplarında dağılımı şöyle:

*Sinovac: 100 binde 11

*Sinopharm: 100 binde 7,8

*BioNTech/Pfizer: 100 binde 6,2

*Moderna: 100 binde 1

Bakan verilerde dozların zamanlaması ve yaş gibi faktörlerin dikkate alınmadığı uyarısını eklese Çin menşeli şirketler Sinovac ve Sinopharm’ın koruyuculuğu hakkındaki endişelere yenisini ekleyebilir.

Geçen ay bir Hong Kong araştırması da üç doz Sinovac’ın dahi Omicron’a karşı yeterince koruyucu antikor üretmediği sonucuna varmıştı.

Türkiye’de önce Çinli şirket Sinovac’ın inaktif olarak bilinen aşısı uygulanmaya başlamış, ardından ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech şirketlerinin üretttiği mRNA tekniğiyle geliştirilen aşı da devreye alınmıştı.