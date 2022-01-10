Son 24 saat: 65 bin 236 vaka, 141 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 65 bin 236 vaka, 141 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 403 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 38 bin 242 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; 6 Ocak’ta ise 69 bine dayanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?”