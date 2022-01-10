Gözaltına alınan yazar Fatih Yaşlı serbest

Twitter hesabındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı, serbest bırakıldı.

Türkiye Komünist Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: “TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı Sol haber portalındaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.”

TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı @solhaberportali 'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz.

Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.@fatih_yasli — TKP (@tkpninsesi) January 10, 2022

Adliyeden açıklama yapan Sol Haber portalı yazarı Yaşlı, bir yazı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. birazdan bırakacaklar 🙂 — fatih yaşlı (@fatih_yasli) January 10, 2022

Yaşlı, sonraki paylaşımında serbest bırakıldığını belirterek gözaltına alınma nedenini şöyle anlattı:

“Bir yazım hakkında devam eden soruşturmadan gözaltına alındığımı sanıyordum ama gerekçe Feyza Öznur isimli pelikan trollünün yoksul halkla dalga geçen videosuna yaptığım ‘haysiyetsizlik müsameresi’ yorumuymuş. Bu müsamereyle kavgaya devam edeceğiz. arayan soran herkese teşekkürler.”

bunu da ibret olsun diye ekleyim buraya: pic.twitter.com/zVo8EI4Td7 — fatih yaşlı (@fatih_yasli) January 10, 2022

Yazarı olduğu soL’a konuşan Yaşlı, şunları söyledi: “Feyza Öznur isimli Pelikan yalısına yakın olan sosyal medyada çıkan bir kadın vardı. O kadın ‘geçinemiyoruz’ diyen yurttaşlarla ilgili olarak bir video çekmişti. Ben de o videonun üzerine ‘Bir haysiyetsizlik müsameresi sergileniyor. İnsanlar Türkiye’de açlıktan, yoksulluktan intihar ederken bir haysiyetsizlik müsameresi sergileniyor Pelikan yalısından’ şeklinde bir twit atmıştım. Twiti bulamıyorum, çünkü videoyu sildiği için benim twitim de kaybolmuş.

Feyza Öznur’un hakaret iddiasıyla şikayette bulunduğunu öğrendik. Şikayet etmiş. Fakat bana savcılıktan ifade vermem için tebligat ulaşmadı elime. Tebligat yollamamışlar, yani ortada tebligat yok. Tebligat olmadığı için de ifade vermeye gitmediğim gerekçesiyle yakalama kararı çıkartılmış. Bugün de telefon edip ‘Karakola gelin’ demek yerine AŞTİ’de otobüse binerken otobüsten gözaltına aldılar.

soL Haber’de çıkan bir yazısıyla ilgili soruşturmadan dolayı gözaltına alındığını tahmin etmiştik. Ben savcıya verdiğim ifadede de ‘Sözlerimin arkasındayım’ dedim. Bu ülkede insanlar açlıktan, yoksulluktan intihar ediyorlar, geçinemiyorlar. Bu bir gerçeklik. Bu durumla dalga geçen herkesin farkında olmaya ve onların ne yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Ortada bir haysiyetsizlik müsameresi vardı ve hâlâ da var.”