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Yaramazlara biraz batar!

Oyun dünyasında dev birleşme: Zynga, 12,7 milyar dolara Take-Two’ya satıldı

Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran ABD’li video oyunu yapımcısı ve dağıtıcısı Take-Two, Peak Games’in sahibi Zynga’yı satın aldı.

Fotoğraf: Reuters

FarmVille‘in yaratıcısı ABD’li mobil oyun şirketi Zynga, 2020’de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games’i 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Böylece, Peak Games Türkiye’nin ilk unicornu olmuştu.


Take-Two, Zynga için hisse başına 9,86 dolar fiyatla 12,7 milyar dolarlık bir alma gerçekleştirdi.

Açıklamada, söz konusu teklifin Zynga hissesinin 7 Ocak 2022’deki borsa kapanış fiyatının yüzde 64 üzerinde olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre ayrıca Zynga’nın hissedarları hisse başına 3,5 dolar nakit ve her Zynga hissesi başına 6,36 dolarlık Take-Two hissesi alacak. Satın alma işleminin ilk iki yılda 100 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi oluşturması öngörülüyor.

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