Oyun dünyasında dev birleşme: Zynga, 12,7 milyar dolara Take-Two’ya satıldı

Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran ABD’li video oyunu yapımcısı ve dağıtıcısı Take-Two, Peak Games’in sahibi Zynga’yı satın aldı.
‘FarmVille‘in yaratıcısı ABD’li mobil oyun şirketi Zynga, 2020’de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games’i 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Böylece, Peak Games Türkiye’nin ilk unicornu olmuştu.
Take-Two, Zynga için hisse başına 9,86 dolar fiyatla 12,7 milyar dolarlık bir alma gerçekleştirdi.
Açıklamada, söz konusu teklifin Zynga hissesinin 7 Ocak 2022’deki borsa kapanış fiyatının yüzde 64 üzerinde olduğu aktarıldı.
Açıklamaya göre ayrıca Zynga’nın hissedarları hisse başına 3,5 dolar nakit ve her Zynga hissesi başına 6,36 dolarlık Take-Two hissesi alacak. Satın alma işleminin ilk iki yılda 100 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi oluşturması öngörülüyor.