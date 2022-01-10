‘Kim milyoner olmak ister’deki soru Fenerbahçe’yi kızdırdı

Fenerbahçe kulübü, ATV’deki yarışma programındaki bir soruyu ‘ciddiyetsiz’ olarak tanımlayarak kanaldan açıklama bekledi.

‘Kim milyoner olmak ister’ isimli yarışmanın dünkü bölümünde, Fenerbahçe’nin 6 Kasım 2002’de Galatasaray’ı 6-0 mağlup ettiği maç anımsatıldı.

Yarışmacıya şu soru yönetildi: “Galatasaray’ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli ‘Biz de sizi 6-0 yendik’ diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?”

Şıklara ise Fenerbahçe’nin yanı sıra Aydınspor, MTK Budapeşte ve Pendikspor eklendi.

Galatasaray’ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli “Biz de sizi 6-0 yendik” diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır? İşte yarışmacının cevabı… #Milyoner pic.twitter.com/0h3O1j58Tt — atv (@atvcomtr) January 9, 2022

Bu soru nedeniyle resmi açıklama yayınlayan kulüp, bazı hassasiyetlerin göz ardı edildiği mesajını verdi. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, sorunun sosyal medyadan da paylaşılması eleştirildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ATV kanalında ekrana gelen ‘Kim milyoner olmak ister?’ adlı programın 9 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan bölümünde yer alan soru içeriğine dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kulüp taraftarı olmanın, toplumumuzun büyük bir kesimi için bir kimlik niteliği taşıdığı ve dolayısıyla sosyolojik bir hassasiyet noktası oluşturması nedeniyle kamu yararına yayıncılık faaliyetinde bulunan kurumların bu gibi hassasiyetleri göz önünde bulundurması oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda yazılış biçiminden anlaşıldığı üzere mesleki etik yerine taraftarlık duygusu ön plana alınarak hazırlanan, kamu yararına olmadığı çok açık, kutuplaşmayı tetiklemeye yol açabilecek seviyede bir sorunun, onay süreçlerinden geçerek ekrana gelmesi tarafımızda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır.

İlgili kanalın sosyal medya hesapları vasıtasıyla bu ciddiyetsiz yaklaşımı daha da geniş kitlelere yayması, oluşan rahatsızlığın farkına varılmadığının ya da yapılanda yanlış bir durum görülmediğinin bir göstergesi olmuştur.

Söz konusu olay hakkında ilgili kurumdan bir açıklama bekliyor; yayınlanan içeriklerdeki mesleki etik ve saygı unsurlarının gözden geçirilmesini, Türkiye Kupası gibi anlamlı bir organizasyonun yayıncısı olma sorumluluğuyla hareket edilmesini talep ediyoruz.”