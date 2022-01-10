‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Özkoç’a 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç hakkında kendisine ‘hakaret ettiği‘ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu; 250 bin liralık tazminat davası açtı.

AA’nın aktardığına göre Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Özkoç’un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında ‘cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal eden isnatlarda bulunduğu’ iddia edildi.

Özkoç söz konusu toplantıda Erdoğan’a, şunları söylemişti: “Öyle cumhurbaşkanlığı koltuğunu, AKP genel başkanlığı koltuğunun altına alıp hesap vermeden gideceğini sanıyorsa yanılıyor. Önce benim ölümü çiğneyecek. Fetullah’ın savcısının ardında duracaksın ben ‘FETÖ’cü olacağım sen olmayacaksın. Sen ‘FETÖ’cünün Allah’ısın. Bir numaralı sanığısın. Senin kaçacak yerin yok. Sonuna kadar senden hesap soracağız, sonuna kadar.”