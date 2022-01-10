Omicron, yeniden enfekte olma riskini de artırdı

Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Omicron varyantıyla birlikte corona virüsünde yaşanan değişimin, yeniden enfekte olma riskini önemli oranda arttırdığına dikkat çekti.

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Güney Afrika kökenli Omicron varyantının çok hızlı bulaşma gösterdiğini, Türkiye’de ve dünyada vaka sayılarının hızla arttığını söyledi.

Yeni varyantın, virüsün davranışını ciddi biçimde değiştirdiğini ifade eden Yorulmaz, şu değerlendirmeleri yaptı: “Virüsün öldürücülüğü, ağır hastalık yapıcı özelliği azaldı ama bulaşıcılığı arttı. Artan vaka sayısıyla ağır vaka sayısı da artabilir. Varyantın bir başka özelliği virüse bağlı değişim, yeniden enfekte olma riskini artırdı. Daha önce hastalık geçirdikten sonra bir bağışıklık sağlanıyordu ama bununla birlikte daha önce hastalanmış olanların da yeniden hastalandığını görüyoruz. Bu, ek bir sıkıntı yarattı.”

Prof. Dr. Yorulmaz, Omicron varyantında aşıların bağışıklık oranlarının önceki varyantlara göre daha düşük olduğunu belirtti.

Trakya’ya yurt dışından alışveriş için gelenlerin zorunlu olmayan yerlerde maske takmadıklarını, bunun da vaka artışına neden olduğunu ifade eden Yorulmaz, şöyle devam etti: “Eğer kurallara uyulmaz ise vaka sayılarının çok daha büyük rakamlara ulaşacağını, bununla birlikte yoğun bakım ve ölüm riskinin de olacağını söylüyoruz. Bir başka önemli sıkıntı kurallara uyulmaması durumunda bulaşma ne kadar çoksa yeni varyant gelişimiyle ilgili risk de yükseliyor demektir. Bulaşmanın önlenmemesi karşımıza yeni düşmanlar çıkartacak, bu yeni düşmanlar belki de aşıya hiç cevap vermeyen varyantlar olabilecek. Eğer kurallara uyulmaz ise vaka sayıları ciddi boyutlara ulaşırsa kısıtlamaların yeniden gelmesi söz konusu. Dolayısıyla bir risk altındayız, kurallara uymak son derece akılcı bir davranış olacak.”