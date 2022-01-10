Profesörden ‘süper grip’ uyarısı

Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, son haftalarda hızla yayılan enfeksiyon kaynaklı hastalıkların ‘süper grip‘ olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Kılıç AA’nın aktardığı açıklamasında ‘süper grip‘ ya da ‘süper soğuk algınlığı‘ olarak adlandırılan soğuk algınlığına 200’den fazla farklı virüsün neden olduğunu ifade etti.

RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs) gibi virüslerin, bulaşıcılıklarının yanı sıra özellikle iki yaş altı bebekleri ve yaşlıları etkilediğini ifade eden Kılıç, çocukların yüzde 65’inin bir yaşına kadar, yüzde 97’sinin de üç yaşına kadar bu virüsle karşılaştığına dikkati çekti.

Virüsün öksürük ve hapşırıkla bulaşabildiği gibi yüzeylere temas ve ellerle de bulaşabildiğini aktaran Kılıç, özellikle okullarda çocuklar arasında yayılımın sık olduğunu, grip dahil solunum yolu virüslerinin kışın çoğaldığını ve Covid-19 yükünü de artırdığını kaydetti.

Kılıç, süper soğuk algınlığının belirtilerinin sinüs ve akciğer enfeksiyonlarıyla seyredebildiğini anlatarak şunları söyledi: “Belirtiler arasında Covid-19’da da görülen öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, koku ve tat kaybı görülebilir. Belirtiler Covid-19 ile benzer olmasına rağmen PCR testleri negatif çıkmakta. Özellikle Avrupa’da ‘süper soğuk algınlığı’, ‘süper grip’ olarak adlandırılan bu hastalık nedeniyle hastaların günlerce evlerinden çıkamadıkları ve istirahat ederek süreci geçirdikleri gözlenmiştir.”

Britanya’da Covid-19 vakaları dışında değerlendirilen boğaz ağrısı, öksürük ve kas ağrısıyla seyreden soğuk algınlığı belirtileri olan hastaların raporlandığını belirten Prof. Dr. Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hastalara yapılan Covid-19 testleri ile influenza testleri negatif çıkmıştır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maske ve sosyal mesafe kuralları gevşetildiğinden bu vakalarda yeniden artış gözlenmekte. Yakın zamanda geçirilen enfeksiyonlardan kalan antikorlar bu enfeksiyonlara karşı da bağışıklık seviyesini belirlemektedir. Covid-19 enfeksiyonunun artış gösterdiği geçtiğimiz 1,5 yılda soğuk algınlığı vakaları uzun süre çok düşük düzeyde kalmıştı ve yeterli bağışıklık oluşmamıştı. Bunun için soğuk algınlığının hafif bir tablo yerine boğaz ağrısı, kas ağrısı, halsizlik belirtileri daha ağır seyredebilmekte.”

Soğuk algınlığı geçirdiği düşünülen hastalara bol sıvı almalarını tavsiye eden profesör “Pandemi öncesi soğuk algınlığı tablosu hafif belirtilerle seyrederken, burun akıntısı ve nezle belirtileri çok uzun sürmüyordu. Ancak son bir-iki aydır tam olarak tanımlanamayan hastalar, ciddi boğaz ağrısı, öksürük, yorgunluk ve halsizlik tarif etmekte” dedi.

Covid-19 dışındaki diğer hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkan ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi şikayetleri olan hastalara kesinlikle PCR testi yaptırmalarını öneren Kılıç, yapılamadığı durumlarda hastaların evde kalıp istirahat etmeleri gerektiğini söyledi.