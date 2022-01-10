Araştırma: Soğuk algınlığı Covid-19’a karşı koruyabilir

Britanya’da yapılan bir araştırma, soğuk algınlığına neden olan corona virüslerinden edinilen yüksek T-hücre seviyelerinin Covid-19’a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koydu.

Pandemiyle geçen iki yılın sonunda Covid-19’a karşı bağışıklık hala karışık bir tablo. Antikor seviyelerinin aşılanmadan altı ay sonra düştüğüne dair deliller olmakla birlikte T-hücrelerinin de koruma sağlamada önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Bazı soğuk algınlıkları da corona virüslerinden kaynaklı olduğundan bilim insanları bunlara karşı geliştirilen bağışıklığın Covid-19’a neden olan yeni tip corona virüsünde koruma sağlayıp sağlamadığna odakandı.

Imperial College London araştırması için Eylül 2020’de henüz aşılarını olmamış ve evinde pozitif vakayla yaşayan 52 kişi incelendi. Bunların arasında 26’sı takip eden 28 gün içinde Covid-19’a yakalanırken kalan yarısı yakalanmadı.

Yakalanmayanların T-hücre seviyelerinin yüksek olduğu görüldü. Araştırmanın yazarlarından Dr. Rhia Kundu “Soğuk algınlığı gibi diğer corona virüslerine karşı gelişen yüksek seviyede T-hücrelerinin Covid-19’a karşı koruyabileceğini gördük” dedi.

Yeni bir aşı yaklaşımı

Nature Communications’da yayınlanan araştırmanın yazarları T-hücrelerinin yeni tip corona virüsünün iç proteinlerinin alternatif bir aşı hedefi olabileceğini söyledi.

Mevcut Covid-19 aşıları düzenli olarak mutasyona uğrayan spike proteinini hedef alarak, aşıların semptomatik enfeksiyona karşı etkinliğini azaltan Omicron gibi varyantlar yaratıyor.

Buna karşılık araştırmacılar T-hücrelerinin hedef aldığı virüsün iç proteinlerinin daha az mutasyona uğradığnı bu nedenle T-hücre bağışıklık tepkisi üreten aşıların daha uzun ve geniş çaplı koruma sağlayabileceğini belirtti.