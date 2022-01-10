Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘2001 krizi’ önerisi: ‘1970 petrol krizidir’ de diyebilirdin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2001 krizinin etkisinin devam ettiğini savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “‘Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir’ de diyebilirdin.”

Bugün Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı’nda konuşan Erdoğan “28 Şubat müdahalesi, 2001 krizinin toplum hayatımızda ve ekonomideki faturaları ise uzun yıllar ödemeye devam ediyoruz” demişti.

CHP lideri Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Erdoğan ‘2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz’ demişsin. Mütevazilik yapmışsın. ‘Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir’ de diyebilirdin. Hatta ‘O dönem aman petrol canım petrol çağrımıza uyulsaydı, bugün bunların hiçbiri yaşanmazdı’ da diyebilirdin. Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok. Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler!”