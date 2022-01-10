Boğaziçi’nde ‘kayyım düzeni’: Yarı zamanlı akademisyenlerin dersleri iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanla anayasa hukuku dersi veren Dr. Serkan Köybaşı, kayyım yönetiminin yarı zamanlı akademisyenlerin derslerini iptal ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Diken

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rektör olarak atadığı Prof. Dr. Naci İnci yönetiminde üniversitenin akademik kadrosuna müdahale sürüyor.

Yarı zamanlı öğretim üyelerinin derslerinin iptal edildiğini duyuran Köybaşı, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Bu sene o birbirinden parlak öğrencilerle tanışamayacak olmak üzüyor tabi. Ama elbet onlar gider, biz yine buluşuruz.”

Köybaşı, bir kullanıcının sorusu üzerine verdiği ‘Türk Anayasa Hukukuna Giriş’ dersine Erdoğan’ın açtığı hukuk fakültesinden akademisyen atanacağını düşündüğünü söyledi.

Bu vesileyle, üç sene önce beni Boğaziçi'nde ders vermek için davet eden Gün Kut ve @arslanalp_mert hocalarıma ve bugün ellerinden geleni yapan Yeşim Arat hocama ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Özgür ve özerk üniversitelere kavuşuncaya kadar #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz — Serkan Köybaşı (@serkankoybasi) January 10, 2022

Erdoğan, ocak ayında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamış, hemen ardından bugüne kadar devam eden ‘kayyım rektör’ protestoları başlamıştı. Öte yandan, Bulu’nun yardımcılık, danışmanlık gibi pozisyonlara getirmek istediği akademisyenler görevi kabul etmemişti. Bunun üzerine bir hamle yapan Erdoğan, şubat ayında üniversiteye hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulmasına karar vermişti. Akademisyenler, iki fakülteye ‘Truva atı’ benzetmesi yapmış, rektörü meşru kılmak için gerekli kadroların bu fakülteler üzerinden verileceği savunulmuştu.

‘Kararı ilgili bölüm kurulu verebilir’

Üniversitede ders verilmesi daha önce Naci İnci tarafından engellenen öğretim üyesi Can Candan, Twitter hesabı üzerinden ‘kayyım yönetiminin tek başına böyle bir karar veremeyeceğini’, böyle bir karar için ‘senato kararı’nın gerektiğini söyledi.

Candan daha sonra başka bir tweet atarak şunları kaydetti: “Yazdığım genel bir karara dairdi. Buna ek olarak bir bölümde kimin hangi dersi vereceği de Boğaziçi Üniversitesi’nde ilgili bölüm kurulunun kararıdır. Dolayısıyla mesela atanmışlar, birine gel seni bizim x bölümümüze alalım diyemezler kafalarına göre…”