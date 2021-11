Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni: Hukuksuzca kadrolaşanları istifaya davet ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek sırtını 215’inci kez rektörlük binasına döndü.

Akademisyenlerin açıklamasında ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başına İlhami Öztürk’ü atamasının Boğaziçi kriterlerine uymadığı belirtildi: “Atanmış Rektör Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz.“

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Can Candan yalnız değildir” yazan Can Candan fotoğraflarının yanısıra derslerine son verilen Feyzi Erçin’in ve Seda Binbaşgil’in fotoğraflarını taşıdı.

Üniversiteye ocak ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof. Dr. Melih Bulu, temmuz ayında görevden alınmıştı. Yerine Naci İnci atanmıştı. Öğrenci ve akademisyenlerin bu yılın başından itibaren atama kararlarını protestoları sürüyor.

İnci son olarak İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden İlhami Öztürk’ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne müdür olarak atamıştı.

Fotoğraf: Buğra Çınar

Direnişin 318’inci gününde Boğaziçililer basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sizlere hâlen basının alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz.

Üniversite atama kriterlerine uymuyor

Gayrimeşru rektörlüğün üniversitemizin demokratik ve liyakata dayanan kurumsal yapısına verdiği hasarlar devam ediyor. Bu hafta, atanmış rektörlüğün talebi ve YÖK’ün de görevlendirmesiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, üniversite dışından bir öğretim üyesi atandı. Görev yaptığı üniversitede aynı anda yedi anabilim dalının başkanlığını, bir bölümün başkanlığını, bir fakültenin dekan yardımcılığını, senato ve yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren bu akademisyenin üniversitemize paraşütle atanması; üniversitelerde demokratik kurumsal yapıları çökertmeyi amaçlayan, totaliter, merkeziyetçi, liyakatten uzak bir yönetim anlayışının uzantısıdır. Oy kullananların tamamına yakınının desteğini alarak seçilen Sosyal Bilimler Enstitü Müdürümüzü gayrimeşru yönetim 9 Şubat’tan beri onaylamadı ve atamasını yapmadı. Naci İnci yönetimi, ilgili kurulların talebi olmadan, üniversitemizin atama kriterlerine uymayan üniversite dışından birisini, 2547 sayılı kanunun 40b maddesine göre görevlendirerek, kurumsal yapıyı ayakta tutan demokratik ve özerk teamülleri çiğnemeye devam ediyor. Üniversitemizin anayasa ile güvence altına alınmış özerklik ilkesinin ihlal edilmesini kabul etmiyoruz.

Ceberrut yönetime boyun eğmeden mücadeleye devam edeceğiz

Naci İnci’nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan öğrencilerimiz Berke Gök ve Perit Özen bir ayı aşkın süredir cezaevinde rehin tutuluyor. Berke ve Perit özgürlüklerinden alıkonuluyor, eğitim hakları gasp ediliyor. Dahası, atanmış rektörlük öğrencilerimizin özgürlüklerini üniversitemizin tüm bileşenleriyle on bir aydır sürdürdüğü haklı direnişini dağıtmak için kirli bir pazarlığın konusu hâline getiriyor. Bu ceberrut yönetimin hiçbir baskı ve tehdidine boyun eğmeden, haklı ve meşru mücadelemizi güçlenerek sürdürmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimize yönelik tüm soruşturma ve davalara son verilmesini talep ediyoruz. 14 yıldır kurumumuzda ders veren ve üniversitemizin kültür ve sanat hayatının şekillenmesinde önemli bir rolü olan akademisyen Can Candan’ın kampüse girişi 39 gündür engelleniyor. Dün de Can Candan’ın, üniversitemizde davetli olduğu bir derse katılımı engellendi. Hiçbir yazılı talimat ve resmî gerekçe gösterilmeden sürdürülen bu uygulama ilgili dersin işlenişini aksattı ve öğrencilerin eğitim hakkını ihlal etti. Akademik özgürlüklere ve eğitim öğrenim hayatına zarar veren bu hukuk dışı uygulamayı tutanakla kayıt altına aldık. Bir defa daha altınız çizmek istiyoruz. Bu uygulama gayrimeşru yönetimin aczinin ifadesidir ve hemen son verilmelidir. Fakülte ve bölüm kararları yok sayılarak işine son verilen meslektaşımız Can Candan ile dersleri iptal edilen Feyzi Erçin, Seda Binbaşgil ve Özcan Vardar’ın haksızca uzaklaştırıldıkları işlerine iade edilmelerini bir kez daha talep ediyoruz.

Hukuksuzca kadrolaşmış isimlerin istifasını talep ediyoruz

Üniversitemize yapılan siyasi atamalara ‘Yeter!’ diyoruz. Yeni SBE müdürünü kabul etmiyoruz. Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanları ve enstitü müdürleri seçimle göreve gelmelidir. Atanmış Rektör Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz.

Türkiye’de demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!”