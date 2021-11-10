Akşam Postası / 10 Kasım 2021

Tartışmalı kareye Saadet Partisi’nden ilk açıklama: Kamuoyunun takdiri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘cumhurbaşkanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme talebi Saadet Partisi’nden gelirken, Karamollaoğlu’nun tüm parti liderleriyle görüşme programı kapsamında Erdoğan’dan randevu istediği belirtildi.

İstanbullu Dolmabahçe’ye koştu: Atatürk bizim umudumuz

Bu sabah saat 09:05’te Türkiye’de hayat durdu. Sürücüler kontak kapatıp araçlarından indi, öğrenciler derse, emekçiler işe ara verdi. Ülkenin dört bir yanındaki milyonlar Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Dolar tarihi zirvesini güncelledi

Büyükelçi krizi sonrası 9,85’i aşarak rekor kıran dolar kuru bugün ABD’de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından 9,87 ile yeni bir zirve yaptı.

CHP: Faturalarda KDV de kaldırılsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturasındaki TRT payı ve enerji fonunu kaldırmanın yanısıra faturalardaki yüzde 18’lik KDV’nin de kaldırılmasını önerdi.

Boğaziçi’nde direnişin 45’inci haftası: Vazgeçmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi’nde, ‘kayyım rektör’e direniş 45’inci haftayı geride bıraktı.

‘Anıtkabir’e mescit’ isteyen AKP’li Çamlı’ya: Sen evde kılabilirsin Yeliz

AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı’nın “Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı…” notuyla paylaştığı Anıtkabir fotoğrafı üzere Twitter kullanıcıları, ‘Yeliz günleri’ni hatırlattı.

Türkiye’deki küresel ısınma dünya ortalamasının iki katına yakın

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Akdeniz havzasındaki ülkelerin küresel ısınmadan daha fazla etkilendiğini belirterek ”Türkiye’deki ısınma dünya ortalamasının iki katına yakın” dedi.

Elon Musk’ın anketi kendisine pahalıya patladı: Rekor kayıp

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın “Hisselerimin yüzde 10’unu satmalı mıyım?” sorusunu sormasının ardından şirket, iki günde 50 milyar dolar kaybetti.

Squid Game’de 2’nci sezon kesinleşti

Netflix’in dünyayı kasıp kavuran yapımı Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin bir sezon daha devam edeceğini söyledi.