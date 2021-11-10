Benzine 32 kuruş indirim

Benzine 11 Kasım gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 32 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) November 10, 2021

Son bir ayda üç kere zamlanan benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim gelmişti. Bu geceden itibaren gelecek 32 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul’un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 8,08 kuruşa düşecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve 9,80’leri aşan dolar kurunun bu seviyelerde kalması durumunda yeni akaryakıt zamlarının kapıda olduğunu söylemişti.