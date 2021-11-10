Squid Game’de 2’nci sezon kesinleşti

Netflix’in dünyayı kasıp kavuran yapımı Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin bir sezon daha devam edeceğini söyledi.

Borca batmış 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödülün cazibesine kapılıp ölümcül bir yarışın içine sürüklenmesini anlatan fenomen dizi, sadece 28 günde Netflix’in en çok izlenenler sıralamasının zirvesine oturmuştu.

Dizinin elde ettiği başarıyı kutlamak için dün ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen etkinliğe katılan Hwang, yeni sezonu doğrularken, “İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı” dedi.

Yeni sezonun ne zaman çekileceğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade eden Hwang, “Fakat gerçekten de ikinci bir sezon olacağını söyleyebilirim. Şu an kafamın içinde. Planlama aşamasındayım. Ama ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyorum” dedi.

Hwang, bunanla beraber, ilk sezonun baş kahramanı Seong Gi-hun’un ikinci sezonda geri döneceğini de duyurdu: “Size söz veriyorum geri gelecek. Dünya için bir şeyler yapacak.”