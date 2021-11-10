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Yaramazlara biraz batar!

CHP: Faturalarda KDV de kaldırılsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturasındaki TRT payı ve enerji fonunu kaldırmanın yanısıra faturalardaki yüzde 18’lik KDV’nin de kaldırılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, elektrikte TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamıştı.


Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 enerji fonu için kesinti yapılıyordu.

Elektrik faturalarında yer alan TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasının tek başına vatandaşı rahatlatmayacağını belirten Akın, Ekim 2020’den bu yana son bir yılda elektrik faturalarına yapılan üç zammın toplam oranının yüzde 28,9 olduğunu, TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasının faturalara etkisinin yüzde 3’ü bile bulmayacağını dile getirdi.

100 liralık bir faturanın son bir yılda yapılan zamlarla 130 liraya çıktığını, TRT payının ve enerji fonunun kaldırılmasının faturaya etkisinin ise 3 lira bile olmayacağını kaydeden Akın şöyle devam etti: “İktidar, elektrik faturasındaki TRT payı ve enerji fonunu kaldırmanın yanı sıra faturalarda yüzde 18 oranındaki KDV’yi de hiç olmazsa kış ayları boyunca kaldırmalıdır.”

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