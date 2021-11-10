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Yaramazlara biraz batar!

‘Anıtkabir’e mescit’ isteyen AKP’li Çamlı’ya: Sen evde kılabilirsin Yeliz

AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı’nın “Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı…” notuyla paylaştığı Anıtkabir fotoğrafı üzere Twitter kullanıcıları, ‘Yeliz günleri’ni hatırlattı.

2017 yılında Meclis’te ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı içeren anayasa değişikliği teklifi görüşülürken Twitter’da ‘yelizadeley‘ isimli sahte hesapla yayın yaparken ifşa olan AKP’li Çamlı’nın lakabı ‘Yeliz’ olarak kalmıştı.


Anıtkabir’le ilgili paylaşımı sonrası ‘Yeliz’ etiketi Twitter’da TT olarak gündeme geldi. Twitter kullanıcları AKP’li vekilin mescit isteğine tiye aldı.

Meclis’te ‘Yeliz’ sesleri: AKP’li Çamlı’nın sahte Twitter hesabı ‘ti’ye alındı’

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