Bakan Koca: BioNTech olmuş 18 yaş üstü herkes hatırlatma dozu aşılarını olabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “mRNA aşısı olmuş ve üzerinden altı ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir” dedi.

Bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan sağlık bakanı özetle şunları söyledi:

* Son bir ay içindeki vakaların yüzde 15’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak vefatların yüzde 84,8’i 60 yaş üzeri vatandaşlarmızdır.

*Aşıların üç ila altı ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir.

*TURKOVAC’da 2 bin gönüllüye ulaştık; 1.000 gönüllüye daha ihtiyacımız var.

* Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir.