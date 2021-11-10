Euronews, Atatürk paylaşımı nedeniyle özür diledi

Fransa merkezli Euronews TV kanalının Türkçe servisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümündeki paylaşımında kullanılan ifadeler için özür diledi.
Euronews Türkçe, Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle hayatı boyunca geçirdiği ölüm tehlikesi ve hastalıklarını anlattığı bir haber yayınladı.
Haber, kanalın Twitter hesabından şu ifadeyle paylaştı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım’da 1938’de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata hangi hastalıkları geçirdi?”
Paylaşıma çok sayıda eleştiri geldi.
Bunun üzerine TV yönetimi açıklama yayınlayarak özür diledi, kurumda inceleme başlatıldığını belirtti.
Açıklamada şöyle dendi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83’üncü yıldönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeleriyle paylaşılmıştır. Sözkonusu haberin, Atatürk’e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz.”