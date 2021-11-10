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Yaramazlara biraz batar!

83’üncü yılda da 9’u 5 geçe ‘hayat durdu’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yılında tüm yurtta saat 09:05’te saygı duruşuyla anıldı.

Anıtkabir’de düzenlenen törene başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanı katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gitti.


Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Saat 09:05’te çalan sirenle Anıtkabir’de ‘hayat durdu.’

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli’nde sürücüler kontak kapatıp araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı’nda saat 09:05’i gösterdiğinde saygı duruşu başladı. Bazı kişilerin ağladığı görüldü. Anmaya katılanlar daha sonra Atatürk’ün hayatını kaybettiği odayı ziyaret etti.

AA ve DHA fotoğraflarıyla 10 Kasım…

Uşak
Samsun
İstanbul – Maltepe
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
İstanbul metrosu
Bilecik
Ankara metrosu
Anıtkabir

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