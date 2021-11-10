Hazır giyimde iplik krizi: Sektör temsilcileri ihracata sınırlama istiyor

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki 18 birlik ve dernek, hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışa işaret ederek pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması; iplik ithalatında ise ek verginin kaldırılması çağrısı yaptı.

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Hazır giyim ve konfeksiyonda hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışın hem üretimi hem de ihracatı tehdit eder hale geldiğini belirten sektör temsilcileri, sorunun krize dönüşmemesi için bir dizi çözüm talep etti.

Hazır giyim ve konfeksiyondaki beş ihracatçı birlik ile 13 sektörel derneğin ortak açıklamasında özellikle pamuk ve pamuk ipliği tedarikine yönelik tedbir alınmaması halinde ürün fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağı ve bunun enflasyona olumsuz etkilerinin de önümüzdeki aylarda görüleceği belirtildi.

Söz konusu birlik ve dernekler adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’nin açıklamaları şöyle: “Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye’de bu oran yüzde 35–40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız.

Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0,80-1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Önceleri 2-3 haftada gelen ham madde şimdi 4-5 haftada elimize ulaşıyor. Hammadde temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle termin sürelerimiz uzuyor ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz.”

Çin ve Asya ülkelerinden bu yıl Türkiye’ye önemli bir sipariş kayması olduğunu hatırlatan Gültepe, hammaddeye erişimdeki sorunlar nedeniyle bu avantajı istedikleri gibi kullanamadıklarını söyledi.

Türkiye’nin pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu ancak bu nedenle hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün iç pazarda bu hammaddeleri bulmakta büyük sıkıntı çektiğini belirten Gültepe, pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması, iplik ithalatında ek verginin kaldırılması çağrısı yaptı.

Gültepe şöyle devam etti: “Ocak–ekim döneminde pamuk ipliği ihracatında 2020’ye göre yüzde 68,4, 2019’a göre yüzde 30,4 artış var. İhracata elbette karşı değiliz. Ancak bizim hedefimiz katma değerli ihracat olmalı. 10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın iki, ipliğin dört, kumaşın 6–7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16–17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı artırarak çok daha fazla döviz kazandırabiliriz.”

Hammadde fiyatlarındaki artışın sadece ihracatçının elini zayıflatmadığını, iç piyasada da enflasyonu yukarı yönde etkilediğini belirten Gültepe, sadece ekim ayında hazır giyim fiyatlarında yüzde 8,08 artış olduğunu söyledi: “Hem ihracata hem de yurt içine çalışan firmalar yeni sezon ürünlerini yüksek maliyetle üretti. Hammadde birim fiyatında 1 dolarlık artış, mağaza rafındaki ürüne 3 dolar olarak yansıyor. Ne yazık ki bu maliyet artışlarının enflasyona olumsuz etkisini önümüzdeki aylarda da görmek durumunda kalacağız.”