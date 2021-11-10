Yılın en seksi erkeği seçildi: Kendisi de inanamadı!

En komik belki, en sempatik neden olmasın… Ancak People dergisinin 2021 yılı için ‘yaşayan en seksi erkek’ ilan ettiği oyuncu da bu unvana şaşırdığını itiraf etti.

Fotoğraf: Alexei Hay

52 yaşındaki Paul Rudd yaşayan en seksi erkek seçilmesinin şerefine People dergisi için yapılan kapak çekiminin kamera arkasında haberi nasıl karşıladığını anlattı.

Videonun tanıtımında “Yaşayan en seksi erkek fotoğraf çekimi” derken bile gülmesine engel olamayan Rudd, haberi e-posta yoluyla öğrendiğini anlattı: “O kadar delice bir şeydi ki e-postayı iki kere okumak zorunda kaldım.”

Sahte bir tevazu göstermediğini vurgulayan 2021’nin yaşayan en seksi adamı, “Benim seçildiğimi duyunca insanların ‘Ne’ diye tepki göstereceğini bilecek kadar farkındalık sahibiyim. Benden önce seçilmesi gereken çok fazla insan vardı” dedi.

Haberi ilk önce 18 yıllık eşi Julie Yaeger ile paylaştığını anlatan oyuncu onun da çok şaşırdığını söyledi: “Biraz kıkırdadıktan sonra ‘Doğru seçimi yapmışlar’ dedi.”

‘Friends’ dizisinde Phoebe karakterinin sevgilisi olarak kalpleri kazanan oyuncu Marvel evreninde Ant-Man olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Şu sıralar kendisinin rol aldığı ‘Ghostbusters: Afterlife‘ filmi ve ‘The Shrink Next Door‘ dizisi izleyiciyle buluşmayı bekliyor.