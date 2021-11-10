Malatya’da çöken binayla ilgili üç tutuklama

Malatya’daki binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan dört şüpheliden üçü tutuklandı.
İnönü Caddesi’ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C., Zeki A. ile Mehmet G.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA’nın aktardığına göre adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D., Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.