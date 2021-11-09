Malatya’da çöken binayla ilgili dört gözaltı

Malatya’daki bina çökmesiyle ilgili dört kişi gözaltına alındı.

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Malatya başsavcılığının açıklamasında İnönü Caddesi’ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve üç çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir.”