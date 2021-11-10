Boğaziçi’nde direnişin 45’inci haftası: Vazgeçmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi’nde, ‘kayyım rektör’e direniş 45’inci haftayı geride bıraktı.

Ademisyenler her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek sırtını 208’üncü kez rektörlük binasına döndü.

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan protesto eylemleri Bulu’nun yerine Prof. Dr. Naci İnci’nin atanması üzerine sürüyor.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Can Candan yalnız değildir” yazılı dövizleri tuttu. Can Candan gibi derslerine son verilen Feyzi Erçin’in ve Seda Binbaşgil’in fotoğrafları taşındı.

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Boğaziçi’nde direnişe katılan akademisyenlerin açıklaması şöyle: “Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 45’inci haftası devam ediyor. Bugün direnişin 311’inci günü. Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının yetmiş dokuzuncu; 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının 114’üncü, Candan’ın İnci’nin talimatıyla kampüse alınmayışının 31’inci günü.”