Boğaziçi rektörü: Üniversitede huzur istemeyen bir kesim var

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, üniversitede eylem yapan grubun 100 kişi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’ne yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’nun cumhurbaşkanı kararıyla rektör olarak atanmasının ardından başlayan ‘kayyım rektör’ protestoları sürerken, görevden alınan Bulu’nun yerine getirilen Prof. Dr. Naci İnci’yi de öğrenciler protesto ediyor. Rektörün aracının üzerine çıkıldığı eylemlerin ardından iki kişi tutuklanmıştı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’e konuşan rektör, bir öğrencinin protesto sırasında aracının üzerine çıkmasına dair “Bu tamamen vandallık” dedi.

Profesör, “Üniversitede huzur istemeyen bir kesim var” ifadesini kullanırken, aracının üzerine çıkılmasıyla daha büyük bir şeyin hedeflendiğini söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Boğaziçi rektörünün verdiği bilgiye göre rektörlükten 149 kişi hakkında dekanlıklara disiplin dosyası giderken, 35’ine işlem yapılmış.

Prof. İnci, eylemlerin en kalabalık anlarında 100 kişinin bir araya geldiğini belirtirken, aracının üzerine çıkılması sonrası bu sayının 25’e düştüğünü kaydetti.

Rektör, okuldaki lisans eğitiminin MIT, Harvard ve Princeton üniversiteleriyle yarışacak seviyede olduğunu söylerken, dünya çapında işlerin neden çıkmadığı sorusuna “Batı üniversitelerinde akran baskısı var” yanıtını verdi.