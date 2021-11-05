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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nde ‘300’üncü gün’ bildirisi: Direnmekten hiç vazgeçmedik

Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar, Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu (BOYUT) ve Berlin Boğaziçi Dayanışması, üniversitedeki ‘kayyım rektör’ eylemlerinin 300’üncü günü nedeniyle ortak bildiri yayınladı.

Üniversiteye ocak ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof. Dr. Melih Bulu, temmuz ayında görevden alınmıştı. Yerine Naci İnci atanmıştı. Öğrenci ve akademisyenlerin bu yılın başından itibaren atama kararlarını protestoları sürüyor.


Eylemlerin 300’üncü gününün geride bırakılması nedeniyle üç kurumdan ortak bildiri geldi. Bildiride, ‘üniversiteye karşı işgal hareketi başlatıldığı, buna aylardır direnildiği’ belirtildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyenleri, öğrencileri, çalışanları ve mezunları, yakın tarihin bu en karanlık, yoz ve gaddar döneminde, üniversiteye karşı başlatılan işgal hareketine karşı kalemiyle, cübbesiyle, bilimiyle, sanatıyla aylardır direniyor.

Direnişin ilk gününden itibaren, önümüzdeki yolun uzun ve zorlu olacağını biliyorduk. Akademik özgürlük ve özerkliğe karşı tepeden müdahaleleri asla kabul etmedik. Kısa vadeli kazanımlara odaklanmadan, vasatçı zorbalığa karşı direnmekten hiçbir şekilde vazgeçmedik. Üniversitemize kelepçe takanların, işledikleri suçlardan dolayı yüzlerinin kızarmayacağından emindik. Nitekim, şubat ayında, Melih Bulu’nun yardımcılığını kabul ettiğinde, öğrencilerin, ‘Utanmıyor musunuz?’ sorusuna Naci İnci’nin verecek bir cevabı yoktu.

Geçtiğimiz aylarda hep birlikte bir kez daha şahit olduk ki, kayyum kadrosu;

* Öğrencileri polise ihbar etmekten, işkenceyle gözaltına aldırmaktan,

* Öğrenci arkadaşlarımız Berke ve Perit’i tutuklattırmaktan,

* Başta BÜLGBTİ+ kulübü olmak üzere, öğrenci kulüp faaliyetlerine engel olmaktan,

* Can, Feyzi, Seda ve Özcan hocaları işlerinden etmekten, kampüse dahi sokmamaktan,

* Karton fakültelere liyakatsiz, partili kadrolar doldurmaktan,

* Boğaziçi Yayınevi ve CİTÖK’ü fiilî olarak kapatmaktan,

* Kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununu istismar ederek koruma kararı aldırtmaktan,

* İntihalden, akademik hırsızlıktan,

* Üniversite bileşenlerinin iradesi hilafına makamları işgal etmekten UTANMIYOR!

Direnişin 300’üncü günü vesilesiyle bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz ki, kayyum zihniyetinin utanmazlığına ve zulmüne rağmen, üniversitemiz katılımcı, özgür, demokratik ve özerk yapıya kavuşana kadar direnmekten vazgeçmeyeceğiz! Selef kayyum Melih Bulu’yu üniversiteden gönderdik, halef kayyum Naci İnci’nin gidişini de şarkılarla, şiirlerle, halaylarla kutlayacağız!”

Bildiride tutuklu öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen’in serbest bırakılması istendi.

Öğrenciler bugün Güney Meydan’da Naci’nin istifası talebiyle yeniden bir araya gelecek. Gün boyu konser, sergi ve açık dersler olacak.

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