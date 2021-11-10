Erdoğan, Atatürk’ü anarken de Kılıçdaroğlu’nu boş geçmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak ”Gazi hayatta olsaydı onları bu partiden sopayla kovalardı” dedi.

Ebediyete İrtihalinin 83’üncü Yıl Dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni https://t.co/thsGdrC6JW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2021

Kılıçdaroğlu, geçen hafta Türkiye’deki tüm büyükelçiliklere kendi dillerinde mektup göndererek, Kanal İstanbul projesiyle ilgili endişelerini dile getirmiş ve yatırımcıların bu projeyi desteklememesi çağrısında bulunmuştu.

Ankara’da CSO Konser Salonu’nda düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu girişimini de unutmadı: ”Batı’nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu? Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı, terör örgütleri sardı, ekonomik tuzaklara maruz kaldı. Eğer bu ülkede Gazi’nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz. Gazi hayatta olsaydı onarı bu partiden sopayla kovalardı. Kiminle mücadele etmek gerekiyorsa mücadeleyi sürdüreceğiz.”

‘Çarpık bir Atatürk istismarıyla karşı karşıyayız’

Erdoğan, Türkiye’nin Libya ve Suriye’deki varlıklarına ise Atatürk üzerinden haklılık biçti: ”Mustafa Kemal, Libya’da, Suriye’de, Kafkasya sınırında, Çanakkale’de. Bize diyorlar ya ‘Suriye’de Libya’da ne işimiz var?’ Dürüst değiller, hani siz Atatürk’ün yolundan gidiyordunuz? Türkiye bugün de Suriye’de, Libya’da, Kafkaslar’dadır. Bugün de Avrupa ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele vermektedir. Peki Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Kendi ülkeleri aleyhine ne varsa onun değirmenine su taşıyorlar. Çarpık bir Atatürk istismarı ile karşı karşıyayız.”